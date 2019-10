Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausraster bei Wohnungsbaugenossenschaft

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend rastete eine 35-Jährige bei einem Termin bei der Wohnungsbaugenossenschaft in der Ibenhainer Straße aus. Die Frau war schon mehrfach wegen Ruhestörungen aufgefallen und somit sollte die Dame in diesem Termin, auf mögliche Folgen ihres Verhaltens aufmerksam gemacht werden. Sie zeigte jedoch wenig Einsicht und wurde zunehmend aggressiver, bis ihre Wut mit dem Wurf eines Gegenstands in einen Monitor mündete. Zusätzlich nahm die 35-Jährige einen Aktenordner und warf ihn in Richtung der 50-Jährigen Mitarbeiterin. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. (db)

