Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teil eines Kabels entwendet

Eisenach (ots)

Am 18.09.2019 entwenden ein oder mehrere Unbekannte ein ca. 2m langes Stück eines unterirdischen Glasfaserkabels. Die Tat fand zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr in der Gaswerkstraße statt. Gleichzeitig fanden in diesem Bereich zur Zeit Pflaster- und Baggerarbeiten statt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0251617/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell