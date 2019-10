Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall - drei beteiligte Fahrzeuge

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi auf den Opel eines 25-Jährigen in der Kindleber Straße auf und schob diesen auf den BMW eines 43-Jährigen. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht und kam folgend ins Krankenhaus. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (db)

