LPI-GTH: Baum verursacht Verkehrsunfall

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Heute am frühen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1017 zwischen Mihla und Creuzburg. Der 38-Jährige Fahrzeugführer war aus Richtung Mihla kommend in Richtung Creuzburg unterwegs, als ein Baum plötzlich auf die Straße fiel. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung war die Kollision nicht mehr vermeindar. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt und am VW Golf entstand Sachschaden. (db)

