LPI-GTH: Vermisste 28-Jährige aus Eisenach

Eisenach (ots)

Seit dem 26.08.2019 wird die 28-Jährige Sarah Ruch aus Eisenach vermisst. Der letzte Kontakt bestand an diesem Tag um ca. 14:30 Uhr. Die Vermisste (siehe Foto) kann wie folgt beschrieben werden:

- blonde, lange Haare - zwischen 160 cm und 170 cm groß - Piercing in der linken Unterlippe - sportlicher Kleidungsstil in dunklen Farben (Turnschuhe, Kapuzenpulli etc.) - anthrazitfarbener Rucksack mit gelben Bändern an der Vorderseite.

Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Eigen- oder Fremdgefährdung. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gotha mit der Hinweisenummer 0250825/2019 unter der Telefonnummer 03621/781424 entgegen. Jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter der 110 nehmen ebenfalls Hinweise entgegen. Es wird um Veröffentlichung gebeten. Das Einverständnis zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. (db)

