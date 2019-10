Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenzwerge gestohlen

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch gelangten Unbekannte in den Garten einer Kleingartenanlage in der Bahnhofstraße und entwendeten etwa 40 Kunstfiguren wie Tiere und Gartenzwerge im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat Informationen zu Personen, die plötzlich ihre eigene Sammlung angereichert haben oder Figuren verkaufen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0254108/2019 entgegen. (ah)

