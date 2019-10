Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Landkreis Gotha (ots)

In Gotha wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reinhardsbrunner Straße eingebrochen und ein schwarzes Pedelec "Haibike SDuro Trekking RC" im Wert von 3000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0252976/2019 entgegen.

In Ohrdruf wurden im Zeitraum vom 06.10.2019, 10.00 Uhr bis 08.10.2019, 19.00 Uhr aus einer Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Harth gleich zwei Pedelecs im Gesamtwert von ca. 4500 Euro gestohlen. Es handelt sich um ein orange-farbenes Pedelec der Marke "KTM Macina Ride 272" und ein grau-farbenes der Marke "Cube Touring One HE". Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0253595/2019 entgegen.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Sichern Sie Ihre Räder mit einem geeigneten Schloss und lassen sich hierzu in einem Fachgeschäft beraten. Lassen Sie gegebenenfalls einen GPS-Sender bei hochwertigen Rädern verbauen. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. www.polizei-beratung.de (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell