Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unteres Waldtor ein Mountainbike entwendet. Es handelt sich um ein Rad der Marke Tretwerk Evo 2.0 in der Farbe weiß mit grünem Schriftzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0252469/2019 entgegen. (ah)

