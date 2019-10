Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller gestohlen

Gotha (ots)

Unbekannte gelangten vergangenes Wochenende in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße und entwendeten ein E-Bike der Marke Kettler Explorer HDE - WA in der Farbe schwarz samt Zubehör im Wert von 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0252162/2019 entgegen. (ah)

