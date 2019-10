Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rüstiger Senior deckt Trickbetrug auf

Ilmenau (ots)

Gestern erhielt ein 46-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der ihm einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro versprach. Zur Übergabe solle ein Panzerwagen inklusive Notar kommen. Für den Transport im Panzerwagen würden Kosten in Höhe von 900 Euro anfallen, die der 47-Jährige in Form von Wertkartenkäufen im Vorfeld begleichen solle. Der Großvater des 46-Jährigen, ein 90-jähriger gut informierter Senior, wies seinen Enkel daraufhin, dass es sich hierbei nur um einen faulen Trick handeln kann. Es kam zu keinem Vermögensschaden und es wurde die Polizei informiert. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell