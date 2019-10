Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Brand gesucht

Großbreitenbach (ots)

Die Kriminalinspektion Gotha sucht Zeugen zu einem Brand in einer Tischlereiwerkstatt gestern Abend in Großbreitenbach. Gegen 21.40 Uhr ging die Information bei der Rettungsleitstelle ein, dass der eingeschössige Flachbau in der Marienstraße in Vollbrand geraten ist. Es befanden sich keine Personen im Objekt, verletzt wurde niemand. Das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude musste durch Wasserschranken verhindert werden. Der Flachbau musste kontrolliert abbrennen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Entstehen des Brands machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 und der Bezugsnummer 0252428/2019 entgegengenommen. (ah)

