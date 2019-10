Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung

Gotha (ots)

Aufgrund einer privaten Streitigkeit wurde am Freitagabend ein 18-Jähriger (deutsch) von einem 20-Jährigen (deutsch) auf einem Fabrikgelände in der Spohrstraße mit einem Messer schwer am Rücken verletzt. Der 20-Jährige war in Begleitung eines 18-Jährigen (deutsch). Beide Männer konnten kurze Zeit später im Rahmen der Ermittlungen festgenommen werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten entlassen. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Kriminalpolizei Gotha. (ah)

