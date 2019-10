Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt

Ilmenau (ots)

Am Samstag wurden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Bücheloher Straße durchgeführt. Bei 612 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 98 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei zulässigen 50km/h war die höchste gemessene Geschwindigkeit 82 km/h. (ah)

