Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Herrenloser Koffer

Ilmenau (ots)

Aufsehen erregte am Samstagnachmittag ein scheinbar herrenloser Koffer in der Lindenstraße. Ein Anrufer meldete einen abgestellten Koffer mit einem Zettel und heraus hängenden Kabeln. Die Polizei kam zum Einsatz, eine Überprüfung ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte. Es handelte sich um einen Reisekoffer, der dort vermutlich vom Inhaber kurze Zeit abgestellt wurde, weil dieser nicht mehr in eine Paketbox der Postfiliale passte. Die angebrachten Kabel waren Befestigungen der Anschrift auf einem Zettel des Versendenden. Der Ausgangssachverhalt hatte sich somit nicht bestätigt und es kam zu keinerlei Gefahren für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung. (ah)

