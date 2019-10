Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende Zutritt zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bendastraße. Gestohlen wurden unter anderem ein Kinderreisebett von Hauck und mehrere Flaschen Wein.

Auch in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße wurden zwei Mountainbikes der Marke Trek und Kellys jeweils in der Farbe weiß im Wert von 1700 Euro gestohlen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124. (ah)

