Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Während der Abwesenheit der Bewohner wurde durch einen oder mehrere noch unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Carl-Vogel-Straße gewaltsam einzubrechen. Dabei entstand an Fenstern und Türen ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Zeugen, die in den letzten Tagen bis zum gestrigen Samstag ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0251089/2019. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell