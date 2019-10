Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rennrad gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Rennrad der Marke "Storck" mit einem Zeitwert von ca. 500 Euro wurde am 05.10.2019, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Salzmannstraße gestohlen. Zeugen der Tat oder Personen, denen ein solches Rad angeboten wurde, können sich telefonisch bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0250776/2019 melden. (av)

