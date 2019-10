Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Eisenach (ots)

Am Samstag wurde gg. 13:45 Uhr die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Aus einer Wohnung in Eisenach war ein Hausbrandmelder zu hören und eine Rauchentwicklung zu erkennen. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet und die Ursache konnte schnell festgestellt werden. Auf dem Herd war ein Topf mit angebrannten Kartoffeln. Der Wohnungseigentümer war stark alkoholisiert und in seiner Wohnung eingeschlafen. Er wunderte sich nun, warum so viele Personen in seiner Wohnung waren. Nach der Begutachtung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst und der Lüftung der Wohnung konnte der Mann in seiner Wohnung verbleiben.

