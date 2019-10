Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hungrige Einbrecher steigen in Speiselokal ein

Ilmenau (ots)

Einbrecher nutzten die Gunst der Stunde durch Feier- und Brückentag, um in die in dieser Zeit geschlossene Kantine eines Speiselokals am Bahndamm einzubrechen und sich mit mehreren Kilo Fleisch und alkoholischen Getränken einzudecken. Ob damit eine Party veranstaltet oder ob alles selbst verspeist wurde, ist der Polizei nicht bekannt.(ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell