Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschäft in der Fußgängerzone aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Freitagnacht drangen bislang Unbekannte in eine Geschäft in der Erfurter Straße ein und entwendeten daraus eine Geldkassette mit ca. 100,- Euro Bargeld. Hierzu wurde die Eingangstür zum Geschäft aufgebrochen, die Ermittlungen der Polizei in der Sache laufen.(ef)

