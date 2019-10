Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Autotransport-Anhängern

Arnstadt (ots)

Gleich im Doppelpack wurden Anhänger vom Gelände einer Firma in der Ernst-Minner-Straße entwendet. Flugs den einen Anhänger auf den anderen geladen, dann an einen Transporter angehängt und weggefahren, so gingen die Diebe im Schutz der Dunkelheit vor. Eine Anzeige wurde erstattet, die Fahndung nach den Anhängern läuft.(ef)

