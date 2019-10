Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Eisenach (ots)

In der Zeit von Samstag 00:30 Uhr bis 06 Uhr wurden in der Mühlhäuser Straße in Eisenach mehrere Scheiben einer Gaststätte durch Steine eingeworfen. Insgesamt wurden 6 Scheiben und Inventar in der Gaststätte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder die genaue Tatzeit geben können.

