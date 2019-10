Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Illegal Plakate angebracht und Aufkleber geklebt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zwei Täter konnten aufmerksame Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Innenstadt von Waltershausen vorläufig festnehmen. Ein 27-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau waren kurz nach Mitternacht zusammen mit noch weiteren unbekannten Personen dabei, Aufkleber und Plakate auf Laternenmasten, Stromverteilerkästen und Litfasssäulen anzubringen. Beim Erblicken einer Funkstreife flüchteten die Personen mit ihren Fahrrädern, so dass nicht alle Täter festgenommen werden konnten. Von den beiden gefassten Tätern wurden die Personalien aufgenommen, ein Strafverfahren eröffnet und weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss kamen sie wieder auf freien Fuß. Zur Schadenshöhe kann aktuell keine Angabe gemacht werden. (av)

