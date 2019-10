Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromkabel durchtrennt

Goldbach - Landkreis Gotha (ots)

Während einer Veranstaltung vor einem Einkaufsmarkt in der Sonneborner Straße wurde am Freitagabend von Unbekannten ein Starkstromkabel durchtrennt und so ein Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0250502/2019 melden. (av)

