Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Abend des 3. Oktober wurde ein 25-jähriger Ford-Fahrer in Wutha-Farnroda für eine Verkehrskontrolle angehalten. Da der Drogenvortest positiv ausfiel, endete somit die Fahrt des jungen Mannes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. (as)

