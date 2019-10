Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gewahrsam genommen

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten Polizeibeamte An der Wolfgangswiese für einen 38-Jährigen den Rettungsdienst anfordern, da er zitternd am Boden lag. Später wurde bekannt, dass er zuvor gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich wurde. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, war der Mann wieder derart bei Kräften, dass er versuchte, die Polizeibeamten anzugreifen. Dies konnte unterbunden werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Der alkoholisierte Täter wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wurden gegen ihn mehrere Anzeigen gefertigt. (as)

