Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind von Pkw erfasst und verletzt

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Gotha ein Mädchen von einem Pkw angefahren und verletzt. Die 13-Jährige lief auf dem Gehweg der Hersdorfstraße. Dann betrat sie plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Kollision wurde das Kind leicht am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (as)

