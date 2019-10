Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Täter nach Garteneinbruch gefasst

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger wurden am Donnerstagmittag nach einem Garteneinbruch auf frischer Tat gestellt. Beide Männer waren zuvor in einen Garten in der Sonneborner Straße eingedrungen. Als die Täter bereits ihr Beutegut zum Abtransport bereit gelegt hatten, wurden sie von den Eigentümern gestört. Nach kurzer Flucht konnten die Einbrecher durch die Polizei gefasst werden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch die Tat entstand den Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell