Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand in Eisenach/Nord

Eisenach (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger ein Brand in Eisenach, Am Gebräun 36/38 gemeldet. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und FFW Eisnach Mitte stellten fest, dass Flammen aus den Kellerfenstern der beiden genannten Aufgänge schlugen. Die Feuerwehr alarmierte umgehend den Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Insgesamt wurden durch die Einsatzkräfte 34 Personen aus beiden Aufgängen des Wohnblockes evakuiert und in der nahe gelegenen Turnhalle in der Ziegeleistraße vorübergehend untergebracht. Hier erfolgte eine Betreuung und medizinische Versorgung der evakuierten Personen. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Eisenacher Klinikum eingeliefert. Gegen 14:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und gegen 15:00 Uhr wurde begonnen, die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zu bringen. Die Wasser- und Heizungsversorgung wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Brandursache nimmt die Polizei Eisenach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.(Az: 0249385/2019)

Die Polizei Eisenach bitte in diesem Zusammenhang nochmals alle Bürger darauf Acht zu geben, dass die Zugangstüren zu ihren Wohnhäusern jeder Zeit geschlossen sind, um ein Betreten von unberechtigten Personen zu verhindern. Unberechtigte, sich auffällig verhaltende Personen, melden Sie bitte umgehend der Polizei.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

