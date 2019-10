Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Quaddiebstahl

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag machten sich Unbekannte an dem Tor einer Tiefgarage in Ilmenau, An der Schlossmauer zu schaffen. Den Tätern gelang es das Schloss aufzubrechen. Die Täter verbrachten ein in der Garage abgestelltes Quad nach Draußen und versuchten die Wegfahrsperre des Fahrzeuges zu überwinden, dies gelang jedoch nicht. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601125 in Verbindung zu setzen.(mh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell