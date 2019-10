Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kettenreaktion mit zwei Leichtverletzten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Kettenreaktion löste am Mittwochnachmittag eine Fordfahrerin in der Goldbacher Straße aus. Die 31-Jährige missachtete von der Bachstraße kommend beim Einbiegen auf die Goldbacher Straße die Vorfahrt einer 37-Jährigen in ihrem VW. Durch die folgende Kollision wurde der Volkswagen in den Gegenverkehr auf den Pkw Mercedes einer 29-Jährigen geschleudert. Sowohl die VW-Fahrerin als auch die Mercedesfahrerin wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf 17 000 Euro geschätzt. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell