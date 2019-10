Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegenverkehr übersehen

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Ein 45-jähriger Skodafahrer wollte am Mittwoch gegen 15:10 Uhr in der Bahnhofstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleinbus, welcher zur Unfallzeit voll besetzt war. Der Skoda des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11 000 Euro. Verletzt wurde niemand. (ml)

