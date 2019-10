Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Sehr clever"

Eisenach (ots)

In der letzten Nacht gegen 24:00 Uhr kontrollierten Eisenacher Beamte einen Radfahrer in der Nähe der Polizeidienststelle, welcher ohne Licht unterwegs war. Der 18jährige Eisenacher, welcher den Beamten bereits hinlänglich bekannt ist, ließ im Zuge der Kontrolle etwas fallen und meinte die Beamten so austricksen zu können. Bei genauerer Betrachtung stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um ein Tütchen mit einer kleinen Menge an Betäubungsmitteln handelt. Die Beamten beschlagnahmten die illegalen Drogen und leiteten ein Strafverfahren ein. (ri)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell