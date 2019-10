Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zweimal mit dem selben Auto kollidiert

Gerstungen / Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 29jähriger Pole an der Ampelkreuzung in Untersuhl einem 50jährigen Mann aus Bebra auf dessen BMW auf. Er hatte wohl, aus nachvollziehbarem Grund, übersehen, dass der vor ihm fahrende das Rotlicht nicht missachten wollte und anhielt. Nach dem Auffahrunfall versuchten beide Beteiligten die Unfallstelle zu räumen, was dem polnischen Fahrer nur bedingt gelang. Er fuhr an der Front des beschädigten BMW vorbei und blieb daran hängen. Wie sich später im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 29 Jährige zu tief ins Glas geschaut und einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille erpustet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell