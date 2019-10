Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: berauscht mit dem Auto unterwegs

Frankenhain (ots)

Ein 22 Jähriger wurde am Morgen des 3. Oktobers mit seinem Pkw in der Frankenstraße in Frankenhain durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau einer Kontrolle unterzogen, als er diese mit seinem Pkw VW befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Vortest ergab eine Wert von 1.18 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet.(mh)

