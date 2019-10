Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lagerhalle aufgebrochen

Ohrdruf (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 02.10.19 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.35 Uhr eine Lagerhalle auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf aufgebrochen. Hierzu hebelten der oder die Täter gleich an mehreren Türen der Lagerhalle. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Lagerhalle entwendet. Der Sachschaden, welcher an den Türen entstand, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und dem Täter machen können. (dl)

