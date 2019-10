Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit verletztem Kradfahrer - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Kasseler Straße in Richtung Rennbahn. Vor ihm fuhr ein unbekannter weißer Lkw, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Kradfahrer bremste ebenfalls ab, rutschte jedoch auf der regennassen Fahrbahn gegen das Heck des Lkw und stürzte. Der 26-Jährige verletzte sich dabei und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Krad entstand einen Schaden von etwa 200 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stadtzentrum fort. Fraglich ist hier, ob er den Auffahrunfall bemerkte. Aus diesem Grund werden Unfallzeugen sowie der Fahrer des Lkw gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 mit der Polizei Eisenach in Verbindung zu setzen. Die Bezugsnummer lautet 0248606/2019. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell