Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Mopeds

Gotha (ots)

Vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße wurde vergangene Nacht ein Kleinkraftrad gestohlen. Es handelt sich um eine weiße Simson S 50 im Wert von 2000 Euro. Ein ebenfalls dort geparktes Kraftrad wurde einige Meter bewegt, aber dennoch am Tatort belassen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Mopeds machen? Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 01.10.2019, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2019, 07.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0248198/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell