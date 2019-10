Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 01.10.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2019, 06.45 Uhr wurde in ein Firmenobjekt in der Reinhardtstraße eingebrochen. Auf unbekannte Art und Weise wurde ein Tor geöffnet und das Gebäude betreten, was einen Sachschaden von etwa 100 Euro zur Folge hatte. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge und Maschinen liegt im fünfstelligen Bereich. Wer hat am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Reinhardtstraße wahrnehmen können. Hinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und mit Angabe der Bezugsnummer 0248438/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell