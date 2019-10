Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glühwein in Kanistern gestohlen

Gotha (ots)

Unbekannten gelang es, das Rolltor einer Lagerhalle in der Parkstraße nach oben zu schieben. Aus der Halle wurden mehrere Kanister Glühwein gestohlen, der für den Verkauf auf diesjährigen Weihnachtsmärkten vorgesehen war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Das Beutegut hat einen Wert von 90 Euro. Die Tat fand zwischen Samstag, 21.09.2019, 16.00 Uhr und Mittwoch, 02.10.2019, 08.45 Uhr statt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0248576/2019 entgegen. (as)

