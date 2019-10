Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in der Kleingartenanlage "An der Thüringer Waldbahn". Es wurden 9 Gartenlauben durchwühlt, nachdem jeweils die Eingangstüren aufgebrochen wurden. Es wurden Elektrogeräte und Gartenwerkzeug im Gesamtwert von über einhundert Euro entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich bislang auf etwa 1500 Euro. Wer hat im Tatzeitraum von Montag, 30.09.2019, 17.30 Uhr bis Dienstag, 01.10.2019, 09.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Kleingartenanlage wahrnehmen können? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Hinweisnummer 0247348/20189 entgegen.(as)

