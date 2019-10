Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandausbruch in Kellerabteil

Gotha (ots)

Am Nachmittag des heutigen Dienstags kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße zu einem Brandausbruch. Das Feuer, welches sich nicht über eine einzelne Kellerbox hinaus ausbreitete, konnte durch Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurde nicht verletzt. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht notwendig. Die Schadenshöhe liegt aktuell noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 sowie der Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (as)

