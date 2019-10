Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller erbeutet

Gotha (ots)

Ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Helenenstraße wurde durch einen Unbekannten aufgebrochen, in dem die Türscharniere entfernt wurden. Aus dem Abteil entnahm er dann ein graues Mountainbike der Marke Specialized Stumpjumper im Wert von etwa 3000 Euro. Als Tatzeitraum kommt Samstag, 28.09.2019, 19.00 Uhr bis Dienstag, 01.10.2019, 06.50 Uhr in Betracht. Wer kann Angaben zum Tathergang oder zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0247098/2019 entgegen. (as)

