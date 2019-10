Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Ilmenau (ots)

Gestern Morgen bog ein 70-jähriger BMW-Fahrer von der Weimarer Straße nach links in die Ludwig-Jahn-Straße ab. Dabei geriet der Fahrer etwas auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem aus der Ludwig-Jahn-Straße kommenden Skoda eines 60-Jährigen. Die Unfallschäden an den beiden Pkw beläuft sich insgesamt auf über 12.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (as)

