Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbelehrbarer Radfahrer

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr wurde ein 40-jähriger Radfahrer in der Kasseler Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Da der Atemalkoholtest einen Wert von 1,60 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Zudem wurde dem Fahrer die Weiterfahrt unter Alkoholeinwirkung untersagt. Daran hielt sich der junge Mann nur vorübergehend. In der folgenden Nacht gegen 01:15 Uhr geriet er in der Amrastraße erneut in eine Verkehrskontrolle. Diesmal ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,70 Promille. Es musste erneute eine Blutentnahme durchgeführt werden. Um eine Weiterfahrt wirksam auszuschließen, wurde das Fahrrad des Mannes sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurden zwei Anzeigen gefertigt. (as)

