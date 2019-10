Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen fing Feuer

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden zu einem vermeintlichen Brand eines Lkw-Anhängers auf der B 88 gerufen. Im Zuge der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass nur ein Reifen am Anhänger Feuer fing, welches rasch gelöscht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Anhänger, welcher auf Höhe des Abzweigs nach Wölfis abgestellt wurde, wird im Tagesverlauf abgeschleppt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen diesbezüglich ist nicht zu rechnen. (as)

