Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsfehler endet mit hohem Sachschaden

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin überquerte gestern Nachmittag die Kreuzung von August-Bebel-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Fahrer eines Audi und es kam zur Kollision. Die Insassen der beiden Pkw wurden nicht verletzt. Jedoch entstanden an beide Fahrzeugen Unfallschäden in einer Gesamthöhe von 15.000 Euro. (as)

