Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladegerät von Rollstuhl gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Montag, 30.09.2019 ein Ladegerät von einem Rollstuhl. Der Rollstuhl war im Foyer eines Mehrfamilienhauses im Palmental abgestellt. Trotz der Sicherung mit einem Fahrradschloss gelang es dem Täter, das Ladegerät im Wert von 800 Euro an sich zu nehmen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und mit Angabe der Hinweisnummer 0246375/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell