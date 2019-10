Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zum Diebstahl zweier E-Bikes

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Aus einer Garage in der Marktstraße wurden in der Zeit von Sonntag, 29.09.2019, 22.15 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 11.15 Uhr zwei E-Bikes entwendet. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters wurden die Fahrradschlösser durchtrennt und die Fahrräder abtransportiert. Gestohlen wurden ein blaues Mountainbike der Marke Haibike Full Seven 5-Duro und ein weißes Mountainbike der Marke Haibike XDuro DWN HLL Pro. Die E-Bikes haben einen Wert von etwa 4900 bzw. 2900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummmer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0246410/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell