Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma verursacht hohe Kosten

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.09.2019 auf Sonntag, 29.09.2019 verschafften sich Unbekannte über einen Maschendrahtzaun Zugang zu einem Firmengelände in der Dornheimer Straße. Gestohlen wurden zwar nur mehrere Schlüssel, dadurch entstand jedoch ein immenser Schaden. Die Kosten für den Austausch entsprechender Schlösser werden mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0246702/2019 entgegen genommen. (as)

